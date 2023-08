Motorista perde controle e carro atinge defensa metálica em rotatória na Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Carro teve grandes danos materiais: mãe e filho ficaram feridos - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou mãe e filho feridos na noite desta quinta-feira, 3, em uma rotatória na Avenida Getúlio Vargas, próximo à rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo apurado pela reportagem do São Carlos Agora, o motorista de um veículo transitava sentido Praça Itália/SP-310) quando, por motivos ignorados, o carro ficou desgovernado e colidiu em uma defensa metálica.

O motorista nada sofreu, mas a esposa de 39 anos que estava ao seu lado, atingiu com violência o para-brisa e o filho de 7 anos, que estava no banco traseiro, bateu o rosto no banco.

Mae e filho sofreram ferimentos no rosto. Ela foi socorrida pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia. Já o menino, pelo Samu. Ambos à Santa Casa para atendimento médico.

