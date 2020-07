Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 42 anos sofreu ferimentos, mas recusou atendimento médico, após acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 21, no centro de São Carlos.

A vítima transitava pela rua Dona Alexandrina e no cruzamento com a rua 13 de Maio foi atingida por um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Uma motolância foi ao local do acidente.

