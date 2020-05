Motorista não respeita pare e acerta agente de trânsito no centro

Agente de trânsito durante o socorro médico: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma agente de trânsito foi vítima de um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 7, no centro de São Carlos.

A mulher de 39 anos estava em uma moto pela rua Bento Carlos e no cruzamento com a rua 9 de Julho foi atingida por um carro, cuja motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

A colisão lateral foi inevitável e após o impacto a agente de trânsito foi ao solo e com dores no quadril e no fêmur foi socorrida à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também