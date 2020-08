Motorista não respeita parada obrigatória e provoca colisão no Zavaglia

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 24 anos sofreu fraturas no braço esquerdo e perna direita, após se envolver em uma colisão no final da manhã desta terça-feira, 28, no Jardim Zavaglia.

A vítima pilotava sua moto pela rua José Raimundo e no cruzamento com a rua Doroval Rodrigues foi atingido por um Chevette, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O impacto foi violento e o motociclista arremessado a aproximadamente 10 metros de distância. Já o motorista perdeu o controle do carro e foi parar em um terreno baldio que há nas proximidades.

No carro, além do motorista, estava sua esposa e um bebê na cadeirinha. Ninguém ficou ferido. Já o motociclista, com as fraturas, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa, onde permaneceu internado.

Policiais militares que estavam em uma viatura atrás do Chevette na hora do acidente, presenciaram as cenas e prestaram os primeiros atendimentos ao envolvidos.

