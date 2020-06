Motorista não respeita o “pare” e causa colisão no centro

Crédito: Maycon Maximino

A imprudência de um motorista causou um acidente de trânsito que registrou danos materiais em dois carros na tarde desta terça-feira, 30, no centro de São Carlos.

Um Clio transitava pela rua Rui Barbosa e no cruzamento com a rua Conde do Pinhal foi atingido por um Gol, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o Clio rodopiou no asfalto e se imobilizou em cima da calçada.

Momentaneamente o local foi interditado até a retirada dos veículos. Agentes de trânsito orientaram os motoristas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também