Motorista foge após provocar acidente na estrada do Broa

Frontier que causou o acidente: motorista fugiu do local - Crédito: Colaborador SCA

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 18h30 deste domingo, 17, na estrada do Broa. Um homem de 59 anos ficou ferido e necessitou ser socorrido à Santa Casa para atendimento médico.

Segundo apurado, a vítima dirigia uma Montana quando foi atingido por uma Frontier que vinha em sentido contrário e teria invadido a faixa contrária.

O impacto foi forte e feriu o motorista da picape. Já o motorista causador do acidente, com a ajuda do pai, segundo a vítima e testemunhas, teria fugido do local, sem prestar qualquer tipo socorro. A caminhonete Frontier também foi abandonada e deixada no local do acidente. O fato será investigado.

A equipe da Defesa Civil de Itirapina também compareceu ao local e prestou apoio durante a ocorrência.

