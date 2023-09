Motorista foge após causar colisão; motociclista é arrastado após o impacto

Motorista deixou motociclista caído no solo: minutos depois foi socorrido pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira, 6, no centro de São Carlos. O motorista de um veículo, acusado de causar a colisão, fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo foi apurado no local, os envolvidos transitavam pela rua São Paulo quando o motociclista de 33 anos foi fazer a ultrapassagem. Neste momento, o motorista fez a conversão com destino à rua 13 de Maio e de acordo com a vítima, ele não teria feito a sinalização com a seta.

Ocorreu a colisão lateral e a moto foi arremessada à distância. Já o motociclista acabou sendo arrastado pelo veículo e com suspeita de fratura em um dos ombros, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

De acordo com as testemunhas, o motorista que teria causado o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima.

