Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

Uma criança de 11 anos foi atropelada por volta das 19h30 desta segunda-feira, 20, no cruzamento das ruas Matão com Itirapina, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

PMs que atenderam a ocorrência apuraram que o motorista de um veículo teria sido o responsável e após o acidente, fugiu sem prestar socorro. A criança, por sua vez, foi socorrida até o Hospital Hermínia Morganti para atendimento médico.

