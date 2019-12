Motorista fica preso às ferragens após bater em traseira de carro na avenida São Carlos

Crédito: Marco Lúcio

Dois homens ficaram feridos após uma colisão envolvendo dois carros nesta manhã de domingo (22), na avenida São Carlos, Centro.

O Ford Ka prata e o Palio preto transitavam pela via quando, no cruzamento com a rua Padre Teixeira, por razões a serem apuradas, o Palio bateu violentamente contra a traseira do Ka, depois rodou e colidiu contra o parquímetro.

O condutor do Ka foi socorrido pelo Samu, com dores pelo corpo e ferimentos na face, enquanto o motorista do Palio ficou com as pernas presas às ferragens, sendo retirado pelas equipes de Autobomba e Unidade de Resgate dos Bombeiros, e socorrido até a Santa Casa pelo Samu, com ferimentos pelo corpo e principalmente nas pernas.

O acidente deixou o trânsito parado por aproximadamente meia hora.

