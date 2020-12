Motorista embriagado bate em guard rail na Washington Luiz

Um homem de 32 anos foi preso por embriaguez ao volante, no final da tarde de sábado (12), na rodovia Washington Luiz (SP-310).

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de colisão, no Km 237+300 metros, e chegando ao local, depararam-se com um Honda Civic verde, parado no canteiro lateral, após ter batido contra a defensa metálica.

Eles verificaram que o motorista do carro não se feriu, mas apresentava sinais de embriaguez ao volante, sendo submetido a um teste de bafômetro, que teve resultado positivo de 0,49 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Diante dos fatos o condutor foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial, sendo liberado após pagar a fiança no valor de R$ 1050,00.

