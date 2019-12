Motorista embriagado bate em dois carros e placa no Romeu Tortorelli

Uma colisão envolvendo quatro veículos e um motorista embriagado foi registrada na noite de sábado (22), no Romeu Tortorelli.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado conduzia um Scenic pela avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido bairro - centro, quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, bateu contra dois carros que transitavam pela pista contrária e atingiu também uma placa que estava no canteiro e que acabou sendo arremessada contra outro carro, que estacionado.

O condutor do Scenic tentou ir embora do local, mas foi detido por policiais da Força Tática que passavem por lá no momento e perceberam que ele apresentava sintomas de embriaguez, sendo submetido a um teste de bafômetro, que teve resultado de 0,62 mg/l.

Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

