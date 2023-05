Motorista embriagado bate em defensa metálica na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso por embriaguez ao volante nesta noite de sábado (20), após colidir o veículo que conduzia contra a defensa metálica, na Rodovia Washington Luiz (SP-310).

O motorista transitava pela rodovia, no sentido capital/interior, e no Km 240, próximo à alça de acesso do Santa Felícia, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica.

A Polícia Rodoviária foi acionada e dirigiu-se ao local, verificando que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi convidado a realizar o teste de bafômetro, que teve resultado positivo de 0,97 mg/l, sendo assim conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também