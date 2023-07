Motorista embriagado bate em carro estacionado no Parque Sabará

SIGA O SCA NO

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no final da tarde deste domingo (02), na Rua Doutor Marino da Costa Terra, no Parque Sabará.

De acordo com informações, um Fiesta vermelho transitava pela via no sentido bairro/centro, quando colidiu contra o Onix branco, que estava regularmente estacionado.

Ninguém se feriu no acidente, porém o condutor do Fiesta apresentava sinais de embriaguez e o SAMU foi acionado, solicitando também apoio da GM, que esteve no local e conduziu o suspeito ao CPJ.

O motorista forneceu uma amostra de sangue para a realização de um exame e foi liberado, já o seu carro, foi recolhido ao pátio municipal.

