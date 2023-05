Motorista é presa por embriaguez ao volante após se envolver em acidente na SP-310, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Fiat/Strada que a acusada conduzia - Crédito: Maycon Maximino

Uma motorista que se envolveu em um acidente de trânsito no começo da noite desta quinta-feira (25), na rodovia Washington Luís (SP-310), acabou sendo atuada em flagrante por embriaguez ao volante. (veja notícia relacionada)

Ela dirigia uma Fiat/Strada, quando se envolveu na colisão com um caminhão e um caminhonete Mitsubishi/Triton, no sentido interior/capital.

O acidente não deixou feridos, no entanto, com a chegada da Polícia Militar, a condutora da Strada foi submetida ao teste do etilômetro que apontou 0,50 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, estado de embriaguez.

Diante do fato, a motorista confessou que havia ingerido bebida alcoólica pouco antes do acidente. Ela foi conduzida até o plantão da CPJ, onde foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante, sendo que não pagou a fiança de R$ 1.320,00 arbitrada pelo delegado e acabou sendo recolhida ao Centro de Triagem. Nesta sexta-feira será submetida a audiência de custódia.

Leia Também