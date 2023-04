Motorista é detido por embriaguez ao volante na Washington Luiz

Um homem de 39 anos foi preso por embriaguez ao volante, na noite de sábado (15), na Rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária foi acionada pela concessionária que administra a rodovia, com a denúncia que havia uma caminhonete S10, parada no canteiro central, com os dois pneus do lado direito estourados, e o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Também receberam informações que ele havia dirigido pela contramão, até que um inspetor conseguiu fazê-lo parar no KM 243.

Quando os policiais chegaram ao local, constataram que realmente o suspeito apresentava sinais claros de embriaguez, e ele próprio confessou que havia bebido algumas cervejas, mas recusou-se a realizar o teste de bafômetro e a fornecer amostra de sangue para a realização de exame, por isso foi conduzido ao IML, onde o médico fez um exame clínico e confirmou a embriaguez.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial e preso em flagrante, mas foi posto em liberdade após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 2.000,00.

