Motorista é atingido por carro e um dos passageiros mostra arma para testemunha

Crédito: Fotos Maycon Maximino

Um motociclista de 35 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira (22) após ser atingido por um carro na avenida Integração (Serra do Aracy), em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, a vítima seguia no sentido centro/bairro e no cruzamento com a rua Cesare Brigante o condutor de um Palio branco, em alta velocidade fez a conversão sentido Jardim Gonzaga e atingiu o motociclista.

Após o acidente o condutor do carro que tinha quatro pessoas no interior se evadiu. Uma testemunha seguiu o veículo, mas desistiu depois que um dos ocupantes exibiu uma arma.

O motociclista foi socorrido pelo Samu e depois encaminhado à Santa Casa.

