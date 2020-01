Motorista é assaltado em ponto de ônibus perto da UPA do Cidade Aracy

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um motorista foi assaltado, no último domingo (5), em um ponto de ônibus próximo à UPA do Cidade Aracy.

Em relatos à Polícia, o motorista afirmou que naquela noite havia deixado o último passageiro no ponto final e estava retornando sentido bairro centro quando, na rua Reinaldo Pizani, por volta das 21h, passou pelo ponto próximo à UPA do Cidade Aracy e dois indivíduos deram sinal de parada. O motorista parou o ônibus, pois pensou que eram passageiros.

Assim que o motorista abriu a porta, os indivíduos colocaram o capuz e adentraram no coletivo. Na sequência, um deles se aproximou da vítima com a mão sob a blusa, simulando estar armado e disse para o motorista ficar de boa que eles não o machucariam. Enquanto isso, outro subtraiu R$ 20 reais que estava no caixa.

Em seguida, eles desceram do ônibus e tomaram rumo ignorado.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial.

