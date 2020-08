Motorista é assaltado após parar no acostamento para apanhar chapas na SP-215

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um motorista de 56 foi assaltado no começo da manhã da última segunda-feira (3) ao parar o caminhão no acostamento da rodovia SP-215, perto da rotatória do bairro Cidade Aracy para pegar dois chapas que o ajudariam a descarregar uma carga.

A vítima foi rendida por três bandidos encapuzados, que mencionando estarem armados anunciaram o assalto. Os criminosos roubaram dois celulares e R$ 4.500,00.

O motorista esteve nesta quarta-feira (5) no 2º Distrito Policial para registrar a ocorrência.

A Polícia ainda não tem pistas dos assaltantes.

