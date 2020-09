Motorista é acusada de provocar acidente e não socorrer vítimas

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher, que estaria dirigindo um Punto, é acusada de provocar um acidente de trânsito no Jardim Botafogo, causar ferimentos em duas pessoas e não prestar socorro. Porém, populares seguiram o veículo, anotaram a placa e entregaram à policiais militares que irão em busca do proprietário do carro.

Segundo apurado, um piloto de 46 anos e uma garupa de 24 anos estavam em uma moto e transitavam sentido bairro/centro pela Avenida José Pereira Lopes e no cruzamento com a Avenida Henrique Gregory, teriam sido atingidos pelo Punto, cuja motorista não teria respeitado o sinal vermelho emitido por um semáforo instalado no local.

Com o impacto, o casal foi ao solo. O carro teria ainda atingido uma viatura da CPFL. Consta ainda que a motorista teria descido do carro, arrumado a placa do Punto e não prestou socorro às vítimas.

Já às vítimas, com lesões pelo corpo, foram socorridas pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

