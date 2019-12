Motorista dorme ao volante e causa acidente envolvendo quatro veículos em São Carlos

Crédito: Marco Lúcio

Um acidente de trânsito envolveno quatro veículos deixou duas pessoas feridas nesta madrugada de domingo (15), na rodovia Washington Luiz (SP-310), em São Carlos.

O motorista do Fox vermelho, de 28 anos, relatou que seguia pela rodovia, no sentido interior - capital, quando dormiu ao volante e colidiu contra uma perua Kombi branca, no Km 229 + 900 metros.

A Kombi, que era ocupada por duas pessoas, tombou e um motociclista de 23 anos que pilotava uma Fazer preta, passava pelo local e não teve tempo de frear, atingindo a perua com o guidão da moto. Ele caiu e a moto bateu em um ônibus que estava no acostamento indo parar embaixo dele.

O motociclista sofreu escoriações por todo o corpo e o condutor do Fox sofreu ferimentos na região da boca, sendo socorridos pelo Samu e pela concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência.

