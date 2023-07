Motorista de carro envolvido em acidente no Boa Vista havia ingerido bebida alcoólica, diz B.O.

Bombeiros trabalham no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ), na madrugada desta sexta-feira (28), o motorista de um Astra que se envolveu em um acidente no final da noite de ontem no Boa Vista, havia ingerido bebida alcoólica. Três jovens estavam no carro, sendo que um sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de morte.

Ainda segundo informações do registro policial, D.N.G. era quem conduzia o veículo no sentido shopping/UPA, quando teria perdido o controle ao passar em uma valeta. Desgovernado, o carro colidiu contra a fachada de uma pizzaria. Em seguida, rodou e ficou imobilizado na via.

O motorista e o passageiro do banco de trás, L.G.F. de 16 anos sofreram escoriações leves. Já W.F.A., 24, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos graves, apresentando “condução pulmonar”, fratura nas costelas e fraturas nos dedos da mão esquerda. Ele permaneceu internado na Santa Casa, mas segundo o B.O., não corre risco de morte.

Segundo informações do boletim, o motorista do veículo foi submetido ao teste do etilômetro que apontou 0,06 mg/g de álcool por litro de ar alveolar, concentração inferior exigido por lei para tipificação penal. Dentro do carro os policiais também encontraram uma garrafa de whisky que foi apreendida pela perícia.

O carro envolvido no acidente ficou destruído e foi recolhido ao pátio municipal.

Leia Também