Motorista de aplicativo que atirou em GCM é liberado; guarda tinha autorização para portar a arma

O registro da ocorrência que terminou com um guarda municipal baleado no final da tarde desta segunda-feira (9) acabou somente na madrugada desta terça-feira (10). O autor do disparo que atingiu a mão do GCM foi liberado.

O SCA acompanhou o desfecho do caso. Segundo apurado, o GCM D.A.B., de 35 anos, estava de folga, conduzia seu automóvel Escort Hobby e se desentendeu por motivos de trânsito com o motorista de aplicativo E.F.S., de 42 anos. O entrevero teve continuação na rua Passeio das Palmeiras, ao lado do shopping Iguatemi.

O motorista de aplicativo estava estacionado com seu Fiat Punto quando surgiu o GCM que foi tirar satisfações. Neste momento começou a luta corporal e E.F.S. que luta boxe e já integrou as forças armadas conseguiu retirar a pistola 380 do Guarda Municipal e efetuou três disparos contra o chão. O terceiro tiro atingiu a mão da vítima.

Ambos ligaram para a Polícia Militar e a Guarda Municipal que deteve o motorista de aplicativo, bem como socorreu o GCM até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Santa Felícia. Lá ele recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

No local da ocorrência estiveram o delegado Marco Aurélio Gonçalves Costa e o investigador Lúcio Valenti, bem como a equipe do Instituto de Criminalística e o Promotor de Justiça Mário José Corrêa de Paula.

Entrevista com o Promotor de Justiça

Em seu depoimento o motorista de aplicativo declarou que transitava com o seu veículo com passageiros e teria freado um pouco bruscamente, ocasião que o guarda teria perdido a paciência e o xingado. Após discussão verbal, eles se separaram, sendo que E.F.S. foi até o shopping e dispensou os passageiros e parou para aguardar novas chamadas. Neste momento teria sido abordado pelo GCM que queria tirar satisfações sobre a discussão no trânsito, desferindo um golpe contra a sua cabeça. Também teria apontado a arma e em seguida colocado na cintura novamente.

Neste momento o motorista de aplicativo desembarcou e entrou em luta corporal com o guarda, conseguindo desarmá-lo. O motorista alega que os dois primeiros tiros foram efetuados em sinal de alerta e que o terceiro que atingiu a mão do GCM foi disparado acidentalmente.

Os guardas municipais de São Carlos possuem uma liminar expedida pela Justiça que autoriza o porte de arma de fogo mesmo de folga. A pistola do guarda é particular e foi apreendida junto com a munição.

O motorista de aplicativo foi orientado a passar por exame de corpo de delito, pois alega que foi agredido durante a detenção.

Após o registro de boletim de ocorrência de lesão corporal e abuso de autoridade, o motorista foi liberado.

Coronel Samir Gardini

Abaixo declaração sobre os fatos do secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Samir Gardini, responsável pela Guarda Municipal.

"A ocorrência envolvendo o GM se deu possivelmente por razões de discussão no trânsito e sem seu horário de folga. Não estava fardado, não se identificou como GM e a arma nem da GM era. As razões da discussão não são claras isso porque cabe apuração. O que se sabe é que tiveram um entrevero corporal onde o autor dos disparos chegou a tomar a arma do GM e na luta corporal ocorreram os disparos, um disparos. Inclusive na mão do GM. Do ponto de vista da Prefeitura e da GM não há o que instaurar ou apurar. Nada com a corporação. Nossa preocupação é dar assistência ao GM que nao corre risco de vida. Ele está estavel, teve fratura no osso da mão e deve passar por cirurgia e vamos acompanhar o caso. Estivemos no plantão com o dr. Mário (promotor) e com o delegado de plantão dr. Marco Aurélio e acompanhamos o registro da ocorrência que será apurada pela Polícia Civil. É o que tem. A GM não está envolvida e foi no horário de folga de um GM que se envolveu em uma briga de trânsito", disse.

Vídeo mostra detenção do motorista de aplicativo

