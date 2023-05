Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma guarda municipal de 49 anos, sofreu uma queda de moto na manhã de sábado (27), na Rua XV de Novembro, Centro.

De acordo com a vítima, o trânsito estava intenso no local, no momento, quando um motorista de aplicativo parou o carro no meio da via e abriu a porta para seu passageiro descer. Ela assustou-se, perdeu o equilíbrio e caiu.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa.

Os veículos foram apreendidos para perícia e depois, liberados.

