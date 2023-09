Motorista de aplicativo é contratado para fazer entrega e descobre que encomenda era droga

SIGA O SCA NO

Mochila estava ‘recreada’ de produtos para o tráfico de drogas - Crédito: Maycon Maximino

Uma mochila “recheada” com entorpecentes foi apreendida por guardas municipais na noite desta quinta-feira, 7, após ser entregue por um motorista de aplicativo.

A reportagem apurou que o profissional do volante teria sido contratado por uma mulher na Avenida Dr. Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina para entregar uma mochila na rua Cabo PM Heverton Cesar dos Santos, no Residencial Eduardo Abdelnur, local onde ele seria pago.

Sem desconfiar de nada, o motorista teria aceito a corrida e quando chegou ao endereço combinado, chamou pelo responsável e surgiu uma senhora que disse desconhecer tal encomenda.

Cismado, abriu a mochila e constatou ter no interior, entorpecentes, material para embalo e objetos. O motorista disse que entrou em pânico e teria visto um veículo seguindo-o durante o trajeto.

Diante disso entrou no seu veículo e deixou o bairro quando, no cruzamento das avenidas José Pereira Lopes com a Tancredo de Almeida Neves viu uma viatura da Guarda Municipal e relatou todo o ocorrido.

Os GMs revistaram a mochila e constataram a veracidade das informações. Diante dos fatos o motorista de APP foi encaminhado à CPJ para narrar o ocorrido e a mochila com os produtos, apreendidos.

