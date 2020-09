Motorista de aplicativo é acusado de participar de assalto em residência no Planalto Paraíso

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um motorista de aplicativo foi detido na noite desta quinta-feira (17) acusado de participar de um assalto em uma residência, na rua Ambrósio dos Santos, no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos.

O roubo aconteceu por volta das 15h30. Quatro bandidos, sendo dois armados, invadiram a casa e roubaram apenas as chaves e o controle do portão.

Câmeras de segurança registraram um veículo Ônix suspeito de participar da empreitada criminosa.

Durante a noite o carro com a mesma placa foi abordado na rua Três, no Antenor Garcia. No volante estava um homem de 34 anos que alega que durante o dia apanhou quatro pessoas para fazer uma corrida, sem saber que eles praticariam um assalto.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também