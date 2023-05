Motorista de aplicativo alega que foi bloqueado após ser agredido por passageiro

SIGA O SCA NO

Um motorista de aplicativo procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, pois alega que foi agredido por um passageiro.

Segundo informações, o homem de 42 anos, atendeu a uma corrida de um passageiro que estaria embriagado e lesionado, que ao chegar no destino final no bairro Maria Stela Fagá precisou acordá-lo, momento em que teria recebido um chute no peito.

Mesmo assim, o motorista conseguiu retirar o passageiro do veículo, que ao descer teria chutado a porta.

O motorista foi embora e teria relatado o ocorrido para a companhia a qual trabalha, porém, para a sua surpresa a sua conta foi bloqueada logo depois para investigação.

A vítima também alega que o pai do passageiro teria postado sua foto em grupos de Whatsapp dizendo que o filho teria sido colocado para fora do carro e que o motorista teria que ser banido.

O caso será investigado.

