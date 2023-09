Motorista de aplicativo afirma ter sido agredido e furtado no Zavaglia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência urbana foi registrado por volta das 19h20 desta quinta-feira, 7, no Jardim Zavaglia em São Carlos e envolve um motorista de aplicativo e populares.

Policiais militares foram solicitados para comparecer no Jardim Zavaglia dando conta que um motorista estaria em alta velocidade e estaria dando “cavalo de pau” em via pública.

Na rua Geraldo Freitas, os PMs localizaram o carro, que seria um Punto e seria dirigido por um motorista de aplicativo de 47 anos que teria negado as denúncias e afirmou que teria sido agredido por desconhecidos, além de ter o carro danificado e ser levado dois celulares e as chaves do seu veículo.

Consta que, com a aproximação da viatura, várias pessoas saíram correndo e que o carro apresentava danos, porém ficou à disposição da vítima que, ferida, foi encaminhada à Upa Santa Felícia para atendimento médico. O caso será investigado.

