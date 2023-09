Motorista de 66 anos capota carro na Estrada do 29

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 66 anos sofreu ferimentos leves após capotar o carro que dirigia na Estrada do 29, em São Carlos, na manhã desta quinta-feira (07).

O acidente aconteceu no trecho entre a cidade e o balneário do 29. O motorista, que não teve a identidade divulgada, seguia no sentido São Carlos/29 quando perdeu o controle da direção em um trecho de descida. O carro colidiu em uma canaleta de escoamento de água e capotou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e socorreu o motorista, que apresentava escoriações leves. Ele foi levado para a Unimed São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

As causas do acidente são desconhecidas.

