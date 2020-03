Motorista com sinais de embriaguez quase cai em córrego no Portal do Sol

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Marco Lúcio/São Carlos Agora

Uma mulher por pouco não caiu com o carro que dirigia em um córrego na avenida Comendador Alfredo Maffei, no bairro Portal do Sol. O acidente aconteceu pouco antes das 7h deste sábado (7).

Segundo informações, ela seguia no sentido centro/bairro, quando por motivos a serem investigados, perdeu o controle Ford Fiesta e desceu o barranco e parou em um cano.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e as equipes da Unidade de Resgate (UR) e Auto Bomba rapidamente chegaram ao local e os militares encontraram a vítima ainda dentro do carro.

A mulher foi retirada e sem ferimentos aparentes encaminhada até a Santa Casa para avaliação médica. Segundo o sargento Baldesin do Corpo de Bombeiros, ela aparentava estar embriagada, mas somente exames ou o teste do etilômetro poderá comprovar se ele ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.

