Motorista com sinais de embriaguez causa grave acidente no Jardim Botafogo

Crédito: reprodução

Um motociclista de 20 anos sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente de trânsito no final da noite desta sexta-feira (26), na região do Jardim Botafogo.

Segundo informações, o condutor da motocicleta seguia pela avenida José Pereira Lopes, sentido centro/bairro e no cruzamento com a rua João Cozza foi atingido por um carro que não teria respeitado a sinalização existente no local.

A vítima sofreu várias escoriações e fratura exposta na perna esquerda, sendo socorrida pelo Samu e encaminhada até a Santa Casa.

Já o condutor do GM/Monza não sofreu ferimentos, mas segundo a Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, apresentava sinais de embriaguez, no entanto, negou realizar o teste do etilômetro. Ele foi conduzido até o hospital, onde retirou sangue para o exame de dosagem alcoólica e foi liberado na sequencia.

