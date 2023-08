Motorista colide contra poste na avenida Morumbi

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Na na noite desta segunda-feira a Equipe GAM da Guarda Municipal presenciou um Palio realizando manobras perigosas na região da UPA da Vila Prado. Houve um breve acompanhamento, que culminou na colisão do veículo contra um poste de energia localizado no cruzamento da rua Guara com a avenida Morumbi.

Os guardas municipais detiveram o condutor do carro, que aparentava estar transtornado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motorista, encaminhando-o posteriormente à Santa Casa local para receber atendimento médico.

Equipes da CPFL Energia foram acionadas para realizar os devidos reparos no poste.



