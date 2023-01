Motorista colide carro em árvore e sofre ferimentos graves

Carro teve danos de grande monta após o forte impacto - Crédito: Maycon Maximino

Os motivos são ignorados, mas o motorista de um Siena perdeu o controle de direção e atingiu com violência uma árvore no canteiro central da Avenida Henrique Gregory (sentido shopping/UPA Vila Prado). O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 4.

O impacto foi tão forte que um eixo dianteiro do veículo estourou e o pneu quase foi arrancado. A vítima está em estado grave com afundamento da testa, pois acredita-se que não utilizava o cinto de segurança na hora do impacto. O resgate foi feito por bombeiros e socorristas do Samu, que encaminharam o motorista à Santa Casa.

Um auto bomba do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e fez a poda de vários galhos que ficaram no leito asfáltico da via expressa.

Leia Também