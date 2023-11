Motorista causa acidente e socorre vítima no Centreville

SIGA O SCA NO

Moto onde estava a vítima: Samu atendeu a ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido. Porém a vítima foi socorrida pelo motorista que causou a colisão na manhã desta terça-feira, 14, no Centreville.

Segundo apurado, o motociclista pilotava seu veículo pela Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido bairro/centro) e no cruzamento com a rua Campos Salles, foi atingido pelo veículo.

O motociclista foi arremessado ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrido pelo motorista do veículo causador do acidente para atendimento médico. O Samu compareceu ao local.

