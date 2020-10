Motorista cai com carro em barranco na SP-215

Crédito: Luciano Lopes

Um veículo caiu em um barranco no final da tarde deste sábado (24), na rodovia Deputado Vicente Botta (SP-215).

O motorista transitava com o Celta prata por uma área rural, na região da Siltomac quando, por razões desconhecidas, perdeu o controle da direção e caiu no barranco com cerca de 4 a 5 metros, parando no acostamento da rodovia.

Aparentemente, o motorista não se feriu, mas a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu esteve no local e o convenceu a aceitar o socorro, para passar por exames.

A concessionária que administra a rodovia também esteve no local para prestar apoio e a Polícia Militar atendeu a ocorrência.

