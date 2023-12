SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem colidiu o veículo que conduzia contra um muro, nesta noite de sábado (23), na Vila São José.

De acordo com informações, o carro transitava pela Rua Antônio Blanco, no sentido centro/bairro, e ao fazer uma conversão para entrar na Abraão Bagnato, por razões desconhecidas, o motorista não conseguiu fazer a curva e bateu no muro.

Por sorte, não houve vítimas, apenas danos materiais.

