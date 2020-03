Motorista bate em carro estacionado e alega que levou fechada no trânsito

Motorista perdeu o controle e bateu em carro estacionado - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 29 anos ficou ferida em um acidente na manhã desta terça-feira (17), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Doutor Carlos Botelho, no Centro.

O SCA apurou que a vítima conduzia um Celta pela avenida São Carlos quando teria sido fechada por um carro. Houve um toque e ela perdeu o controle do volante atingindo um Prisma que estava estacionado.

A motorista foi arremessada contra o para-brisa e sofreu cortes no rosto e outros ferimentos pelo corpo. Ela foi atendida pelo SAMU e depois conduzida até a Santa Casa.

Agentes de trânsito sinalizaram o local da colisão, enquanto que a Polícia Militar registrou o acidente em boletim de ocorrência.

