Motorista bate carro em árvore na avenida São Carlos

Um homem de 61 anos ficou ferido após colidir o veículo que conduzia contra uma árvore, na avenida São Carlos.

O motorista conduzia um Corcel pela via, no sentido rodovia - centro, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um toco de árvore, a roda do carro quebrou e entortou pra dentro, fazendo o colidir em outra árvore.

O motorista apresentava sinais de uma possível embriaguez e ficou ferido, sendo socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

