Motorista avança sinal vermelho e atinge moto no Centro

Crédito: Maicon Ernesto

Um jovem de 20 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo sua motocicleta e um carro, na região central de São Carlos.

Um Gol preto transitava pela Rua Dona Alexandrina e no cruzamento com a Jesuíno de Arruda, possivelmente, avançou o sinal vermelho, atingindo a Honda CG, preta, que seguia pela via.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma no ombro, sendo socorrido pelo Samu, que o encaminhou à Santa Casa.

A condutora do Gol não se feriu e permaneceu no local até a chegada do socorro.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e o Bombeiro Civil Zanetti, que passava pelo local, auxiliou o Samu no socorro e orientou o trânsito até a chegada da PM.

