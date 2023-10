Motorista avança sinal de pare e provoca acidente na Vila Nery; veja vídeo

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 06h26

19 Out 2023 - 06h26 Por Redação São Carlos Agora

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na noite desta quarta-feira (18), na Vila Nery. Um homem ficou ferido.

Segundo informações, a condutora do Honda/Civic transitava pela rua Monteiro Lobato e ao chegar na rua Padre Teixeira, avançou o sinal de pare, sendo atingida pelo GM/Celta que seguia pela preferencial. Com o impacto ambos os veículos ficaram desgovernados e avançaram sobre a calçada, atingido a parede de dois comércios. O Civic ainda colidiu contra um poste. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Apesar das proporções da colisão, apenas o motorista do Celta sofreu ferimentos. Ele foi atendido no local pela equipe do Corpo de Bombeiros e depois encaminhado até a Santa Casa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar que encaminhou uma equipe ao local.

