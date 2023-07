Motorista avança sinal de pare e causa acidente na Antonio Blanco

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A colisão entre um carro e uma bicicleta deixou um homem de 29 anos ferido na tarde desta terça-feira (18), na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações, o ciclista estava pela rua Antônio Blanco e no cruzamento com a rua Antonio Rodrigues Cajado colidiu na lateral de um VW/Polo que teria avançado o sinal de pare.

A condutora do carro que é médica e uma guarnição do Corpo de Bombeiros que passava pelo local prestaram os primeiros atendimentos à vítima até a chegada do SAMU.

Após ser imobilizado, o ciclista foi encaminhado até a Santa Casa para avaliação médica devido a suspeita de fratura no fêmur.

