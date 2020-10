Motorista avança pare e deixa motociclista ferido na Vila Lutfalla

04 Out 2020 - 13h10

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem de 43 anos ferido no final da tarde de sábado (03), na Vila Lutfalla.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela avenida Trabalhador São Carlense e no cruzamento com a Luiz Vaz de Toledo Pizza teve a frente cortada por um Palio que não respeitou o sinal de pare.

O motociclista sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido à Santa Casa, necessitando passar por cirurgia.

Uma guarnição da Guarda Municipal preservou o local até a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

