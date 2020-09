Motorista avança pare e causa colisão no Maria Estela Fagá

Crédito: Maicon Ernesto

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada nesta tarde de domingo (20), no Maria Estela Fagá.

Um motociclista seguia com sua CG Titan azul pela Avenida João de Lourenço em sentido ao Jardim Munique, quando teve a frente cortada por um Gol preto, no cruzamento com a Rua Rafaela Saldanha.

O condutor do carro disse não ter visto a moto, por isso avançou o pare, sendo atingido na parte de trás da lateral direita.

O piloto da moto sofreu escoriações pelo corpo e ferimentos na face, e uma Unidade Básica do Samu dirigiu-se ao local para realizar o socorro, porém ele estava muito agitado, sentindo dor e falta de ar, dificultando a imobilização, por isso foi necessário acionar a USA (Unidade de Suporte Avançado), que o encaminhou à Santa Casa.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

