Crédito: Luciano Lopes

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida nesta noite de sexta-feira (26), no Centro.

Uma mulher conduzia uma Capitiva preta pela rua Sete de Setembro e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Rui Barbosa, atingindo um Corsa vermelho, que rodou na via.

A motorista do Corsa, de 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu, que a encaminhou à Santa Casa.

