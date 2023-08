Motorista avança pare e causa colisão, deixando motociclista ferido

SIGA O SCA NO

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um jovem de 25 anos ferido, no final desta tarde de sexta-feira (25), na região central de São Carlos.

De acordo com informações, o carro transitava pela Rua Rui Barbosa e no cruzamento com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, não respeitou o sinal de pare, atingindo a motocicleta.

Com o impacto, o condutor da moto foi ao solo e se feriu, sendo socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura na perna esquerda e encaminhado à Santa Casa.

