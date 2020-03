Motorista avança pare e atinge moto no centro

A motociclista apresentava escoriações pelo corpo e trauma em uma das pernas - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente no início da manhã desta quarta-feira, 11, feriu uma motociclista de 19 anos no centro de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de um veículo transitava pela Jesuíno de Arruda e no cruzamento com a rua São Joaquim teve dificuldades em observar o trânsito já que havia carros estacionados próximos à esquina e “avançou um pouco”, o suficiente para atingir a moto que estava na via preferencial.

Com o impacto a vítima foi socorrida inicialmente pelo socorrista da motolância do Samu e posteriormente por uma unidade básica até a Santa Casa para atendimento médico. A motociclista apresentava escoriações pelo corpo e trauma em uma das pernas.

