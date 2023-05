Motorista avança pare e acerta motociclista no Jardim Paulistano

SIGA O SCA NO

Motociclista durante atendido dos Bombeiros: encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 34 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira, 30, vítima de um acidente de trânsito no Jardim Paulistano.

A vítima pilotava sua moto pela rua Iwagiro Toyama e ao tentar a conversão com destino a rua Irmã Hilária Maria São Luiz foi atingida pelo veículo que vinha em sentido contrário pela via e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O motociclista foi ao solo e com possível fratura no ombro, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

