Motorista avança pare, causa queda de motoboy e vai embora do local

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy ficou ferido em um acidente provocado por um motorista que não respeitou o sinal de pare, nesta noite de sábado (09), na região da Praça Itália.

Um Ônix branco transitava pela rua Humberto de Campos e seu condutor não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a avenida São Carlos, atingindo levemente o motociclista que seguia pela avenida, no sentido Centro - Praça Itália.

Ao ser atingido, o piloto da moto perdeu o controle do veículo e caiu cerca de 10 metros a frente.

Segundo testemunhas que anotaram a placa do Ônix, o motorista percebeu o ocorrido, parou para olhar, mas foi embora.

O condutor da moto foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também