Motorista avança o PARE e causa acidente com moto na Vila Isabel

Uma mulher de 25 anos ficou ferida na tarde desta terça-feira (29) após se envolver em um acidente de trânsito na Vila Isabel. Ele conduzia uma moto e teve a frente "cortada" por um carro.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira e Jose Mancini. A vítima seguia pela preferencial sentido CDHU e no cruzamento a Ecosport avançou o pare.

A mulher não conseguiu frear a tempo e bateu violentamente contra a lateral do carro. Ela sofreu um corte profundo no queixo e foi atendida pela equipe do Samu. Após receber os primeiros atendimentos no local, foi encaminhada à Santa Casa.

