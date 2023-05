Motorista atropela pedestre no Santa Felícia e foge

SIGA O SCA NO

Vítima é atendida pelo Samu: autor do atropelamento fugiu - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 44 anos foi vítima de atropelamento nesta segunda-feira, 20, na rua Luís Procópio Araújo Ferraz, no Jardim Santa Felícia. Segundo testemunhas, o motorista responsável abandonou a vítima que caiu no meio da rua e fugiu.

Populares que presenciaram o atropelamento tiraram a vítima do meio da rua, colocando-a na calçada e acionaram o Samu. Os socorristas constataram fraturas no tornozelo e no nariz, além de dores lombares.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa onde recebeu atendimento médico.

