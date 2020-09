Motorista atinge moto ao fazer conversão na estrada do Broa e foge em seguida

Crédito: Luciano Lopes

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um jovem de 21 anos ferido nesta noite de sexta-feira (04), na rodovia Domingos Inocentinni (estrada do Broa).

O jovem pilotava a XL vermelha pela rodovia no sentido Broa - São Carlos quando, no Km 11, um Palio branco fez uma conversão e atingiu a moto, fugindo em seguida, porém o pára-choque dianteiro do carro caiu e ficou no local, com a placa.

O motociclista sofreu uma fratura exposta no joelho e foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, até a Santa Casa.

